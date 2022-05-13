證交所延續過去兩年與永豐金證券的合作，今年再度於5月16～24日攜手舉辦「SinoPac and TWSE Taiwan Corporate Day 2022」線上台灣投資說明會，預計邀請鴻海（2317）、中租-KY（5871）及富邦媒（8454）等11家上市公司出席。

證交所表示，在目前國內疫情不確定性仍高的情況下，為降低海外機構投資人對台灣優質企業受疫情影響的疑慮，持續搭建上市櫃公司與國際機構投資人之間更即時有效的溝通橋樑，提高台灣資本市場的透明度。

此次活動預計邀請鴻海、順德、瑞昱、義隆、創意、智伸科、中租-KY、晶心科、富邦媒、美利達及大學光等，11家臺灣上市櫃公司，與國際投資人舉行線上小型群體會議。

為配合歐洲地區投資人之時差，各場會議集中於每日下午時間舉行，期能在疫情再起的時刻，向國際機構投資人展現台灣上市櫃公司的韌性。

投資說明會期間，除安排上市櫃公司與全球機構投資人進行簡報外，證交所特別於5月16日下午舉辦專題演講，分享台灣資本市場之良好表現，並介紹近期將迎來首家掛牌公司的台灣創新板最新發展，演講題目為「台灣－創新之島、創新上市平台」，期能將更多元的優質投資標的介紹給國際機構投資人。

接續邀請國立政治大學國際關係研究中心副研究員甘逸驊，就近期國際局勢分享對台灣國際關係、政策及經濟之影響，演講題目為「烏俄衝突看兩岸」。

儘管目前台灣疫情前景未明，但證交所將持續創新引資型態，促進上市公司與國際機構投資人交流，推廣台灣資本市場興革措施，藉以落實國際連結，活絡資本市場。