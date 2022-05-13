阿Ken頻上《3國智》，王少偉擔心飯碗不保。（台視提供）

阿Ken日前上台視《綜藝3國智》，因和納豆交情好，近來經常受邀參與節目，笑果又好受到觀眾喜愛，網讚：「有阿Ken在真的很好看，希望他可以加入。」加上本周的淘汰賽，讓主持群危機感油然而生，王少偉緊張說：「看你最近出現的很頻繁，我們都在想說是不是飯碗不保了。」

張立東透露當初威廉正式加入之前，也是一直來錄影，阿Ken聽了則解釋：「我今天站在這裡，就是要代替納豆的位置，大家以為他要下車了，沒有！他還在，看到我就等於看到他。」溫馨發言不難看出兄弟間的好感情。

黃豪平企圖緩解現場緊張的氣氛，表示：「Ken哥今天算是一個幫手。」大家便質疑，他之前來節目挑戰遊戲，戰果不佳，何來幫手之稱？阿Ken開玩笑表示：「我既然是代表納豆，遊戲玩得不好也很合理吧。」黃豪平則說可像納豆一樣，捐些錢當節目公基金，阿Ken聽了立刻表示：「講到錢，我跟他個性就完全不一樣了。」

節目也推出了關鍵的道具卡，猶如免死金牌一樣，能使用道具卡獲得豁免權，但需要透過遊戲獲得。主持群想盡辦法想取得，無奈卻被阿Ken拿走，大夥直呼：「你在幹嘛啦！有需要跟我們搶嗎？」阿Ken一臉尷尬，感受到所有人的怒氣，瞬間壓力爆表，緊張的問：「不然我們重新玩一次，今天火藥味有點重，我還是謙虛一點好了。」以上內容將於明（14日）晚8點在台視播出。