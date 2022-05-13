「最美性學博士」許藍方擁有亮眼外型及清晰口條，常在YouTube頻道暢聊性愛、兩性關係與衛教議題，讓她人氣直線飆高，作風親民的她常透過社群網站分享生活日常，近日疑在instagram罕見動怒吐露心聲，引起網友討論。

許藍方之前被網友罵說「跟毛小孩對話很噁心」，便在instagram曬出愛貓影片，接著表示：「我覺得不尊重生命的人最噁心，太可惡了」，疑似反擊酸民，接著曬出愛貓躺在床上的照片，表示貓其實聽得懂人話，讓她傾吐出自己的煩惱，就是出門要不要告訴愛貓們，強調：「我總覺得有義務要告知，但說了他們又會有失落的表現」。

許藍方被酸與愛貓對話噁心，動怒反擊網友。（drgraciehsu IG）

許藍方表示自己會有這種想法，主要是捨不得看他們在門口守候不會返家的人，難免會有種欺騙的感覺，加上自己向來很討厭被隱瞞，所以會選擇告知對方，而這次是第一次沒有跟愛貓說家人外出不回來，讓她坦言心裡難免有點不舒服。

許藍方曬愛貓床照吐露心聲。（drgraciehsu IG）

許藍方近來風波不斷，先是辣穿露背服裝，卻因胸墊設計掀起激凸風波，被酸賣肉搏版面，讓她不客氣反擊：「想看性感裸露激凸走光的人，您們可能走錯頻道了」，還無奈表示：「到底為什麼要因為變態的留言和可能被扭曲的原意而改變自己」，日前曬出無濾鏡自拍照，被網友狂酸「歲月不饒人 」、「魚尾紋明顯」等評語，她先是坦承「發錯照片」，但也表示本來就不喜歡修圖，直率性格獲得網友讚賞。