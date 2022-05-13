南投縣13日新增本土確診317人，由於疫情持續升溫，近日每天確診人數超過300人；衛生局表示，民眾確診除了西醫治療，也可經由中醫師開立處方箋取得清冠1號用藥，但是如果沒有染疫，絕不可當成保健食品服用。

衛生局表示，目前南投縣有20家中醫機構提供確診者醫療服務，醫療院所名單可上網查詢（https://reurl.cc/8oj5db）；確診者可聯繫中醫診所或醫院中醫門診，進行視訊診療，請該院所協助安排中醫師通訊診療評估個案狀況，再由中醫師評估實際需求，開立「台灣清冠1號」處方箋，切勿自行到中醫診所求診用藥，以免造成社區感染擴大。

台灣清冠1號是濃縮製劑，必須由中醫師處方使用，民眾經由中醫師診斷臨床症狀後開藥，可委託親友至通訊診療的中醫院所領藥；收治於醫院，或加強版集中檢疫所、防疫旅館確診者，如有使用清冠1號需求，也可請主治醫師會診中醫師，由中醫師依臨床症狀，評估治療效益與風險後，開藥提供口服治療，協助病人減緩症狀。

衛生局長陳南松表示，西藥治療方面，南投縣COVID-19治療用抗病毒藥物，共有6家醫院及2家藥局，為使具重症風險因子，且有使用Paxlovid口服抗病毒藥物需求的輕中症確診病人及時獲得治療，可由非居家隔離的親友，持確診者健保卡及出示確診證明（包含數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等），前往設有防疫門診且配賦有Paxlovid抗病毒藥物醫院代為看診，經醫師評估符合用藥條件並且適宜服藥，代理看診者簽署治療同意書後，由醫師開立處方箋，於醫院藥局領藥。提醒民眾，前往醫院前，請事先查詢醫院防疫門診掛號及看診方式，依照醫院流程進行掛號看診。

防疫期間，縣府健康照護組動員20名人力，24小時提供民眾健康服務及諮詢，縣民有健康照護需求，可撥打（049）2224464專線；有生活需求協助，可撥打（049）2246048專線；防疫相關可撥打（049）2220904專線電話。