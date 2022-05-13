桃園市13日新增9434例確診，比12日下降約6％。桃園市長鄭文燦表示，13日開始防疫關懷包「快易通」方案，並採取雙軌制領取，幾乎可以達到當日確診、當日領取的狀況。

鄭文燦表示，13日開始的防疫關懷包「快易通」感謝區公所、資科局協助，領取速度相當快，可以減少時間落差。他提到，確診者若健康存摺確診陽性，市府約2小時內系統會更新，如果沒有也可以彈性處理。防疫關懷包除生活物資，還有5個快篩試劑，另雖領取的人多，但動線良好，也可以大大降低民政人員送防疫包壓力。

鄭文燦也說，採取雙軌制，親友可以帶著確診者身分證、健保卡，憑篩檢陽性證明就可以領取，或者利用資科局的市民卡Line登記好，帶著手機就能領更快速。他說，新制自主領取周六、周日一樣提供服務，疫情高峰期讓民眾快速取得，幾乎可以達到當日確診、當日領取。

提到疫情，鄭文燦說，65歲以上502例，約6.2％，居隔10天快期滿2215人，居隔7天3831人，自主應變3天2萬989人。