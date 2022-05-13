美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周四表示，抑制通膨是他的首要之務，因為物價穩定是經濟的「基石」，他並警告經濟可能在這個過程中承受一些痛苦，而隨著聯準會將升息壓制升至40多年高點的通膨，他無法保證經濟能實現「軟著陸」。

鮑爾在接受媒體訪問時表示，所謂的「軟著陸」就是讓通膨回到2%，同時保持強勁的勞動力市場，然而出於一些原因，現在要做到這一點非常具挑戰性。他表示，在勞動力市場吃緊導致薪資上揚之際，要避免通常隨著激進緊縮政策而來的經濟衰退，將是一大挑戰。

他表示，在當前情況下要控制住通膨並不是一件容易的事，儘管如此，我們認為還是有辦法可以做到。

同一日，美國參議院以80票同意、19票反對，壓倒性通過鮑爾連任聯準會主席的人事安排，讓這個已懸宕近7個月的提名案終於塵埃落定。

其第二個任期的首要任務便是控制住高漲的通膨。美國4月消費者物價指數（CPI）年漲8.3%，略低於3月的年漲8.5%，雖是8個月以來首次放緩，但仍逼近40年高點。

周四公布的美國4月生產者通膨報告亦呈現出類似的趨勢，4月生產者物價指數（PPI）月增0.5%、年增11%，均較3月的月增1.6%、年增11.5%放緩。

繼3月升息25基點之後，聯準會在5月會後宣布再升息50個基點。市場普遍預期聯邦公開市場委員會（FOMC）將在6月會議再度升息50個基點，且將持續調升基準利率直到年底。

鮑爾表示，如果經濟情勢符合預期，那麼在接下來兩次會議各升息50個基點是合適的，當被問及央行是否可能升息75個基點，鮑爾重申他在5月會後的說法，即聯準會「未積極考慮」更大幅度的升息，但他也表示，如果情況更加惡劣，「我們已準備採取更多行動」。

他並表示，他明白升息可能讓痛苦增加，但聯準會必須採取積極的行動，「當然，我們的目標是在不讓經濟陷入衰退的情況下，使通膨率回落至2%，換句話說，也就是維持非常強勁的勞動力市場。這是我們要努力實現的目標，但我認為我們絕對要避免的，是物價無法恢復穩定；沒有穩定的物價，這個經濟將完全失去作用，所有人都將受到影響。