隨著內容創作者持續增加，預告創作者主機將成為下一個主戰場，記憶體品牌廠威剛(3260)(ADATA Technology Co., Ltd.)瞄準眾多欲升級主機的創作者們，再推出LEGEND系列固態硬碟LEGEND 850、LEGEND 710和LEGEND 850蜂鳥花園精裝限量版。

LEGEND 850系列主打對3D繪圖、動畫製作等高複雜性設計具備優異效能，更能安裝在PS5主機中，作為遊戲擴充碟；LEGEND 710則是專為入門創作者所打造的高CP值固態硬碟。LEGEND系列此三款產品，在面對Web 3.0世代的創作宇宙，將成為消費者最理想的儲存方案。

LEGEND 850和LEGEND 850蜂鳥花園精裝限量版皆採用新世代傳輸介面PCIe 4.0，符合NVMe 1.4標準，連續讀寫速度皆可達每秒5000/4500MB，較一般PCIe 3.0固態硬碟傳輸速度提升3倍，並可完全向下相容PCIe 3.0平台；面對專業級創作者需求，包括動畫製作、3D協作等，能搭配Intel和AMD最新平台發揮優異效能。LEGEND 710則搭載PCIe Gen3 x4傳輸介面，符合NVMe 1.4標準，連續讀寫速度為每秒2400/1800MB，串流影音、影像處理都游刃有餘。此外，LEGEND 850系列固態硬碟使用PCIe Gen4 x4介面，並擁有高達2TB儲存容量，符合PS5對擴充硬碟的規格要求，可安裝於PS5中作為遊戲備份，玩家也能透過擴充硬碟流暢地進行遊戲。

LEGEND系列的 850和710兩款SSD皆搭載SLC快取演算法和HMB技術(Host Memory Buffer)，在系統載入和資料緩存，擁有獨特優勢；LEGEND 850和710最高4K隨機讀寫速度分別達400K/550K和180K/150K IOPS，可大幅提升創作過程多工處理效率。另外，三款SSD皆具備LDPC(Low Density Parity Check Code，低密度機奇偶檢查碼)錯誤校正機制，與AES 256-bit高階加密技術，確保資料傳輸的準確度以及安全性，讓智財權不被輕易攔截。