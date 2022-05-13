在這個一睜開眼就需要花錢的時代，雖說有錢不是萬能，但是沒錢卻是萬萬不行，畢竟食衣住行都離不開金錢開銷，不過有些人物慾較低，錢夠用就好；但也有些人較看重金錢，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，為了賺錢不擇手段，總想透過旁門左道來獲取。

▍處女座

處女座重視生活品質，也比較自我，對他們來說，人生短短數十載，正所謂靠山山倒，許多人都是身邊過客，只有靠自己才是長久之計，所以對他們來說，沒有什麼比自己過得好更重要了。尤其金錢可以滿足大部分需求，因此金錢在處女座心裡就是享受生活的基本前提，所以為了滿足生活要件，他們會不擇手段的賺錢。

▍天蠍座

天蠍座是個野心勃勃的人，對他們來說，平庸的人生毫無意義，他們一心只想做人上人，除了權利還要有錢，這樣才不會讓別人看不起。天蠍座認為，當個小小的員工，奮鬥幾十年可能也就存了一套房子的錢，這樣的賺錢速度太過緩慢，因此他們一心只想著要怎麼賺大錢，如果哪裡有機會，他們就會往哪裡去，為了達到目標，他們可以不擇手段。

▍金牛座

金牛座相當看重金錢，只要錢進到他們的口袋，就很難讓他們掏出來，是個十足的守財奴。金牛座在愛錢的同時，更會加倍賺錢，幸虧他們有超前的理財能力和投資眼光，所以多半都能賺上一筆。只是當面臨到一些可以賺大錢的誘惑時，他們常常不能控制自己，但只要不涉及犯法，他們都會踴躍嘗試。