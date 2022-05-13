前總統馬英九被控賤賣黨產「三中案」，台北地院一審判決馬英九、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清等3人無罪，檢不服提上訴，馬英九13日到台灣高等法院應訊否認犯罪，他的律師主張上訴沒有理由。庭未，法官諭知8月11日再開庭。

三中案緣於《廣電法》要求在2005年12月26日以前，黨政軍須退出媒體經營，馬英九2005年上任國民黨主席後，為處理黨產爭議及國民黨退出媒體經營，委由中投公司出售華夏、中影、中廣、中視股權及舊黨部大樓。

2018年7月偵結三中案，依《證交法》特別背信、非常規交易等罪起訴馬英九3人，並對馬求處重刑，台北地方法院一審認定檢方舉證不足，判馬英九等人無罪，唯一判決有罪的是蔡正元，依業務侵占罪判刑3年6月，另違《商業會計法》判刑6月，可易科罰金，沒收犯罪所得2.8億餘元。

檢不服提上訴，高院13日下午傳訊馬英九，馬否認犯罪；但蒞庭檢察官說，現在民眾搶買快篩，如果有企業佛心去挪用資金花錢買快篩送給每位民眾，這樣不符合營業常規手段是否就可正當化而不被科予刑責呢，須釐清三中案等相關交易有無違背營業常規所指的誠信經營。