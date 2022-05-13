行政院日前宣布推出「300億元中央擴大租金補貼專案」，預計7月1日起開放線上申請。內政部營建署今天表示，此次擴大租金補貼專案，針對初入社會35歲以下青年及社會弱勢將加碼1.2倍，育有未成年子女(含胎兒)家庭將從1.4倍起，每多生1個就多0.2倍，生越多加愈多。另外，所得標準從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍，以雙北租屋族為例，台北市每人每月平均所得標準放寬為5萬6046元以下，新北市則放寬為4萬7400元以下。

營建署表示，去年租金補貼計畫戶數實際申請戶數高達16萬餘戶，政府為擴大對租屋族照顧及減輕其生活負擔，將補貼總經費由原有每年57億元增加至300億元，補貼戶數也增加至50萬戶，本次專案有「戶數擴大」、「金額加碼」、「資格放寬」及「申請簡便」等4大亮點。

此次專案計畫將以去年度分級租金補貼金額表2000元至8000元作為基本補貼額度。針對初入社會35歲以下青年及社會弱勢將加碼1.2倍，2年內新婚家庭加碼1.3倍，經濟弱勢家庭(低收入戶及中低收入戶)將加碼1.4倍。此外，育有未成年子女(含胎兒)家庭將從1.4倍起，每多生1個就多0.2倍，生越多加愈多！

營建署表示，依據去年度租金補貼申請標準，在臺北市租屋的民眾，家庭成員每人每月平均所得需低於4萬4170元，而在新北市租屋者，則需低於3萬9000元才可申請。

此次擴大補貼專案將所得標準從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍，以雙北租屋族為例，台北市每人每月平均所得標準放寬為5萬6046元以下，新北市則放寬為4萬7400元以下，且家庭成員不綁戶籍，鎖定核心家庭。

營建署表示，預計今年6月由地方政府逐一詢問目前接受補貼中的舊戶試算意願，有意願者，將由營建署就其既有資料，於7月間重新查調戶政及財稅資料，試算未來可領取本專案補貼金額，試算結果經舊戶確認後即完成申請，簡化申請手續。

此外，營建署將與社政及民政體系合作，主動勾稽目前未領取租金補貼的低收入戶及中低收入戶家庭，於6月詢問其申請意願，並於7月協助完成線上申請。