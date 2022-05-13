石英元件廠晶技(3042)自結前4月每股稅前盈餘為3.69元，雖然上海及昆山地區陸續復工，但整體復工狀況緩慢，晶技表示，第2季還是要看代工廠復工狀況，初估第2季營收可望較第1季成長5%到10%。

大陸上海及昆山於3月底到4月大規模封城停工，雖然昆山已全面復工，上海也加速復工，但物流仍不順暢，且代工廠稼動率緩步拉升中，影響到電子產業整體出貨，晶技第2季營運也要看代工廠復工狀況而定。

晶技自結4月合併營收為11.5億元，年減27.7%，營業淨利為2.51億元，年減36.5%，稅前盈餘為3.36億元，年減10.9%，單月每股稅前盈餘為1.09元；累計前4月合併營收為43.67億元，年減10.9%，營業淨利為9.06億元，年減16.3%，稅前盈餘為11.41億元，年增2.3%，每股稅前盈餘為3.69元。

受到台股大漲帶動，晶技今天股價止跌反彈收紅。