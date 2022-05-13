台中市長盧秀燕13日表示，居家照護關懷包配置血氧機，回收的狀況並不理想，有民眾家中已有血氧機，民政局將改採「詢問制」，居照者有需求就發放。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府在居家安心照護關懷包配置血氧機，供居家照護者監測血氧，待居家照護者期滿痊癒後收回，但目前市府發給居家照護民眾有5300台，解隔期滿正在回收的血氧機只有3043台，市長盧秀燕13日表示，回收的狀況並不理想，由於有的民眾家中已有血氧機，民政局將改採「詢問制」，居照者有需求就發放。

台中市為落實居家照護者健康自主監測，即時照顧居家照護者健康，在居家照護的關懷包中均配置1台血氧機，目前市府發給居家照護民眾有5300台，庫存還有7411台，期滿正在回收的血氧機有3043台。

盧秀燕今日在線上防疫記者會表示，居照者解隔後血氧機回收的狀況並不理想，呼籲有拿到的市民解除管制後，記得拿到衛生所歸還，衛生所消毒完會再提供給下一個人使用。

中央實施確診者居家照護計畫，符合中央規範者，都可以適用居家照護，因此隨著越來越多居家照護者，雖然台中市的居家照護者有配置主責醫院照顧，也有提供線上視訊問診、送藥服務。

但畢竟在家中沒有常駐專業的醫護人員，因此市府在關懷包中，將配置血氧機，由民政系統依關懷包途徑發放，等居家照護者期滿痊癒後收回，請居家照護者送回各區的衛生所回收專用箱，衛生所會充分消毒再提供使用，也提醒居家照護者，血氧機的外袋上都有專門列管的個案及機器編號，記得先不要撕除。

盧秀燕說，台中市關懷包發放採確診者與家庭一起的「家戶發放」，另外也有不少居家照護民眾反映原本家裡就有血氧機等設備，不需要市府再提供，因此市府民政局與衛生系統評估後，後續居家照護者血氧機發放將改採「詢問制」，市府一樣會透過關懷中心詢問居家照護者的身體狀況，如果對方有需求，市府就發放。