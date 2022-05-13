花蓮疫情持續處於高峰，今天新增1008例，累積達到11581例。花蓮縣衛生局長朱家祥說，花蓮「一劑都沒打」的人，仍有約7千人，9日開始主動到各村里施打疫苗，成效也無大幅成長，只有4百多人接種，他強調「打疫苗無法避免染疫，但可避免走上重症死亡道路」。

朱家祥表示，本月5日到10日，由慈濟、門諾醫院與衛生所前往校園，為國小學生施打疫苗，施打率22.9％，不到總數4分之1。接下來預備到國中、高中為學生施打BNT第3劑，未來國小學生施打疫苗，衛生局仍持續與教育處合作完成接種，讓學生受到疫苗保護。

朱家祥說，衛生局曾於今年2月做調查，詢問尚未接種疫苗問卷等，發出1萬5千多份，有效回收1萬3千多，經分析調查，其實交通不方便原因比率只有0.7％，多數仍是對疫苗副作用感懼怕，或不相信疫苗。

他說，截至目前，全縣第1劑量都沒施打人還有7161人，衛生局9日起主動到各村里為民眾施打疫苗，到今天也只接種了456人，接種率6.4％，「我還是告訴各位，預防疫情重症、死亡，最好就是接受施打疫苗，打疫苗，或許無法避免被傳染，但可避免走向死亡道路。」朱家祥再次呼籲「大家最好還是出來打疫苗」。