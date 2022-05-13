彰化縣長王惠美在防疫直播會尾聲，公開表示彰化升格遭中央駁回，對彰化人不公平，團結的彰化隊不會放棄。（吳敏菁攝）

內政部13日上午召開審查小組會議，彰化升格直轄市以人口不足遭遭駁回，彰化縣長王惠美下午在防疫說明會直播，向鄉親公布這項訊息，並透過直播表示，審查結論對彰化人有失公道，彰化鄉親都不能接受，痛批不能新竹強渡關山不成，就要彰化陪榜。

內政部駁回原因是彰化縣人口不足，建請行政院不同意彰化縣改制直轄市，王惠美表示，內政部未等及縣府補齊資料，即急著召開審查會議駁回，提出申請案時，彰化縣人口數超過125萬人，符合申請資格，希望執政當局一視同仁，不要雙標對待。

王惠美強調，這樣審查彰化不會接受，彰化人沒比人家細漢，過去申請過一次，這次再次申請，是彰化的一個重要轉機，升格直轄市對留住人才、財源都是很重要走的路，駁回嚴重影響了彰化的發展。

王惠美說，還沒審很多人就在傳，新竹沒過，彰化一定不會過，很多政黨人士也說，彰化人口跌破125萬，彰化升格無望，都提早在布局了，其實這兩年，彰化是因為疫情關係，人口被遷出國外，如果以人口不足為理由，是不是等疫情過去，7月人口回流，還要再申請一次。

王惠美強調，內政部審查結論讓人難以信服，彰化得不到中央關愛的眼神，執政當局，為了竹竹合併升格，傾府院黨之力，因人設事打造，不能新竹強渡關山不成，就要彰化跟著陪榜。

王惠美表示，二林精密機械園區已經兩年沒審查，反觀嘉義等工業區都用台糖土地都過關了，要求一視同仁，並對鄉親說聲抱歉，指出有人口口聲聲說，「彰化贏，台灣就贏」，結果這次是中央贏、台灣卻輸去了，沒有達到國土均衡發展，讓人遺憾，再次要求執政黨不要用雙標，團結的彰化隊不會放棄，將勇創新局，大步向前行。