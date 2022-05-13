專屬於設計科系學生的新銳設計平台「青春設計節」，即日起至5月15日在高雄駁二藝術特區登場，匯集準設計師們精心籌備的作品精彩展出。第13年舉辦的青春設計節，今年創意設計競賽特別增設「音樂設計類」，呼應跨域設計新趨勢。

高雄市政府文化局長王文翠表示，高雄十分重視城市所展現的設計力，持續透過各項藝文政策的執行，加強青年創意人才培育。持續舉辦13年的青春設計節，代表著高雄不斷培育蓄積的設計力，這份能量，也將在下半年度即將登場的「台灣設計．設計台灣」等一系列大型設計活動上，持續發酵，精彩展現。

文化局也特別感謝一直以來支持青春設計節的企業夥伴，如台灣福興工業股份有限公司、馬玉山食品工業股份有限公司、樂家人生活文創股份有限公司、良悅建設有限公司、宇建形象有限公司等國內企業，慷慨贊助青春競賽獎金，總獎金高達158萬元，民間與政府共同攜手力挺青年設計，嘗試各種可能。

過去的青春設計節僅開放當年度畢業生以校系為單位參展，今年於大勇區P2倉庫增設獨立展區，提供各年級之大專院校學生，以個人或團隊形式參展。更於大港橋旁的哨船頭規劃國際展區，以「新風格之境：泰國設計院校聯合設計展」為名，邀請來自泰國設計教育知名的四所大學：朱拉隆功大學、泰國藝術大學、吞武里國王科技大學以及博仁大學，共展出54件精選作品，期待透過國內外新銳設計師們之間的切磋與交流，能拓展設計新視野！