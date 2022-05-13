客運車體呈現翹孤輪狀態。（摘自大內壢生活分享臉書）

桃園市中壢區一輛統聯客運今日下午行經內壢家樂福前，突因不明原因，往家樂福旁停車場方向失控暴衝，整輛公車卡在花圃上動彈不得。警方表示，現場沒有人員傷亡，事故原因仍待釐清。

警方指出，這輛客運今下午從文化二路左轉往桃園北上方向行駛，在家樂福前因為不明原因突然暴衝，衝入家樂福旁的停車場。現場畫面可見，客運車體「翹孤輪」衝上路花圃裡，完全動彈不得。

警方獲報後趕赴現場，確認車上司機和乘客都沒有受傷，後續警方將進一步釐清事故發生原因。