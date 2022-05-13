桃園市客運失控暴衝「翹孤輪」 慘卡賣場花圃 16:272022/05/13 中時 蔡明亘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 客運衝上花圃動彈不得。（警方提供／蔡明亘桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 客運車體呈現翹孤輪狀態。（摘自大內壢生活分享臉書） 桃園市中壢區一輛統聯客運今日下午行經內壢家樂福前，突因不明原因，往家樂福旁停車場方向失控暴衝，整輛公車卡在花圃上動彈不得。警方表示，現場沒有人員傷亡，事故原因仍待釐清。 警方指出，這輛客運今下午從文化二路左轉往桃園北上方向行駛，在家樂福前因為不明原因突然暴衝，衝入家樂福旁的停車場。現場畫面可見，客運車體「翹孤輪」衝上路花圃裡，完全動彈不得。 警方獲報後趕赴現場，確認車上司機和乘客都沒有受傷，後續警方將進一步釐清事故發生原因。 桃園翁爛醉倒路邊 警拍照「挨家挨戶問」助返家 家樂福粽藝大賞 新登場「東部粽」評價亮眼 #家樂福 #暴衝 #現場 #花圃 #客運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女駕駛暴衝撞7人13車 竟稱想不起來了 04:102022/05/13 社會新聞 小樂暌違5年宣布開唱 由上往下視角拍攝床照曝光 14:482022/05/10 娛樂 客運收入增溫 華航4月貨運營收續破百億 18:522022/05/10 財經 原物料高漲 統一首季獲利縮水 04:102022/05/12 財經要聞 災難現場馳援 英特爾和碩打造公事包5G基地台 11:312022/05/11 科技 手機深夜自燃！妹子「火燒頭髮」驚醒 現場慘況曝光 18:462022/05/11 科技 客運紓困加碼 交長下周邀業者座談 04:102022/05/10 生活新聞 疫情下粽子業績成長超過1成 北部人5成賣場採買 18:142022/05/11 財經 《一家團圓》第9人確診 林珮君衝醫院怒揭排PCR亂象 16:292022/05/12 娛樂 離奇！花蓮汽修工人凌晨失聯 竟陳屍掩埋場廢棄車底 12:492022/05/10 社會 疫情燒 國道客運量暴跌三成 04:102022/05/10 財經要聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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