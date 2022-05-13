中華郵政於芒果產季在枋山設置收寄場，協助果農將鮮果配送至全台各地。（林和生攝）

屏東果農喜迎芒果盛產期，無奈因疫情影響全台物流，使得農產品配送難以掌握，中華郵政獲悉消息後，主動在枋山設置南北兩處收寄場，透由產地直送，同時減少搬運次數帶來的果品損耗，讓農民直呼「揪感心」。

屏東芒果主要產期在每年3到6月，栽培面積為4128公頃，為全台第二大產區，主要產區從枋山、枋寮、獅子、春日、高樹等地，產量約5萬6655公噸，年產值高達23億元。

果農表示，近幾年因為疫情使得宅配市場暢旺，同時帶動全台物流需求，使得配送時程難以掌握，對於需要準時送達的新鮮水果來說影響甚鉅，尤其屏南地區物流資源本就相對稀缺，在運費波動情況下，農民更是苦不堪言。

中華郵政公司董事長吳宏謀表示，去年就幫助屏東果農收寄12萬件芒果快捷郵件，今年更擴大規模，直接在枋山鄉設立愛文芒果收寄場，希望藉由寬敞場地優化農民交寄動線，加速收寄作業流程，讓農民辛苦栽種的愛文芒果都能以最快速度送到消費者手上。

在內銷通路及宅配問題解決，外銷市場也傳出好消息，過去以一枝花柄只留下1顆芒果、用心栽培出外銷日本品質的屏東縣朋泉生產合作社，獲得香港市場青睞，今年預計以每周出口40呎一櫃、約11公噸果品，一直至產期結束。

果農盧旺昇談到，自家芒果不僅有產銷履歷認證，且堅持不使用催熟藥劑，讓芒果自然熟成，自2019年開始與貿易商合作外銷，品質獲得香港當地消費者肯定，每年接續增加訂單，今年更一舉翻倍。

屏縣府農業處長鄭永裕表示，今年屏東芒果累計出口香港已達106.9公噸、產值1709萬元，不僅有助穩定拓展外銷通路順暢，且維持國內市場價格，讓農產品在國內外皆具競爭力。