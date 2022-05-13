國內新增6萬4972例本土個案，台北市就佔1萬1613例，市長柯文哲今直言，確診黑數還真不少，會好好守住第一線醫療量能，目前北市專責病床數已達2220床，還有654張空床作為安全存量，假使疫情變得更嚴重，未來會先拉高醫院病房量，原則上不提高防疫級數。

柯文哲下午主持防疫記者會，他表示，確診人數會越來越不準，像今天才公布6.4萬，「我認為一定不只」，但他也只能好好守住最後一線，反正感染後總是會有症狀，無論黑數多少，就繼續觀察醫院狀況。

柯文哲說，台北市目前有20％、2220床轉做新冠肺炎專責病房，一直在增加，目前約有654張空床，5月11日住院者有233人，出院者則有154人，相差大約80個，呈正成長，所幸目前還有安全存量。

柯文哲進一步說，原則上疫情若不嚴重，就儘量用20％量能撐過去，如果疫情嚴重到病房不夠，第一線會先拉高醫院病房量，原則上不提高防疫級數，如2級變3級，目前沒有這個策略。

柯文哲表示，只要大家有戴口罩、勤洗手、保持社交距離級打疫苗，應該就沒問題，因為他看台北市這幾天的確診數，好像沒有成長那麼快，表示台北市民素質還是良好，大家都會自我保護，只要中重症顧好就好。