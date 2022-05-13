桃園雲豹職業籃球隊下周(5月18、19、20日)3場主場例行賽最終戰，將從中原大學體育館移師桃園巨蛋進行，球團祭出桃園市民與學生專屬優惠，比賽日當天只要在現場出示身分證、桃園市市民卡、學生證等相關證件，可享票價5折優惠(同時符合資格者不重複折抵)，門票將於比賽日現場販售，邀請球迷一同進場為雲豹應援。

近期疫情嚴峻，球團嚴格執行聯盟防疫指引，也將調整座位與入場規定，不開放場邊席、一樓觀眾席與球員席後方座位，所有座位區票價僅分400元、200元，場內不開放飲食，且需全程配戴口罩。

另因更換比賽場地至桃園巨蛋，考量不同座位、票價等因素，先前購買G35場次(4月30日)雲豹對戰台灣啤酒英熊賽事門票的球迷，可持該場次紙本/電子票根，於比賽當日至桃園巨蛋現場售票處更換實體票、辦理退費；若需退票者，請於31日上午10點前，主動聯繫桃園雲豹粉絲專頁，逾時不予受理。

此外，為給予購買G60場次(3月12日)因賽事延遲，仍在現場耐心等候的球迷補償，凡5月19日當天，持3月12日的票根至現場售票處，可免費兌換19日對戰台啤豹瘋C區、票價400元的門票乙張，欲購票者可至現場購買。