廣達(2382)今舉行法說會，首季累計營收3017.81億元，屬於母公司業主淨利67.54億元，毛利率為5.31%，營益率為2.44%，雙率均呈季減。首季受惠於新台幣貶值，匯率收益達11.04億，但存貨則增加至2498.44億元。廣達今年配息6.6元現金股利，配息率達76%。

受傳統季節性因素影響，加上供應鏈、物流影響，單季雙率均較上季下滑，稅後盈餘達67.54億元，季減27.24%、年減4.84%，EPS為1.75元，為近七季低點。

業外方面，廣達首季匯兌利益約11.04億元新台幣，加計利息收入4.79億元、其他收入，合計業外挹注約19.01億元，首季筆電出貨達1690萬台，季減15.08%、年減11.05%，符合預期。

展望第二季，公司表示，受到大陸封城影響，毛利率在第二季仍將承壓。雲端伺服器市場今年成長展望良好，廣達受惠於趨勢成長，但目前仍有長短料的情況影響出貨。

在上海封城方面，廣達在上海廠主要生產NB（佔其整體NB生產近20%），少量伺服器及IoT產品則出貨至非美國目的地。廣達在重慶的主要NB生產廠，可能彌補部分NB的缺口，台灣廠則能支撐伺服器及IoT產品的缺口。