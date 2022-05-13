除了印度本土投資人，就連外資也來共襄盛舉，讓這家國有印企最大壽險業者LIC在正式掛牌交易之前，就順利先籌到2056億印度盧比，約27億美元，不僅是當地2022年最大一樁IPO(股票初次掛牌交易)，同時也是全球排名第4。

LIC(印度人壽保險公司)的IPO定價是介於902盧比至949盧比間，不過由於太熱門搶手，市場都出最高價949盧比先拿下再說。LIC計畫在17日正式於印度證交所開放交易。

在這次LIC進行IPO作業時，看得到Aramco(沙烏地阿拉伯國家石油)在2019年新掛牌的影子。3年前，Aramco在新上市時，橫掃市場294億美元，是全球最大的一樁IPO。

反觀LIC，雖然籌到錢沒這麼多，但好歹也是印度最大的IPO，同時，在申購時，跟Aramco也有類似的情節。即原本外資認為LIC上市的價格太高、興趣不大，但看到散戶拚命瘋狂搶進，這些外資在最後一刻不管匯差還有風險，也跟著散戶大筆收購。

根據彭博社的數據，LIC除了是印度IPO新冠軍外，也是2022年全球第4大。第1名則是韓國電池業者LG Energy Solution榮膺，元月時共籌到108億美元。

印度散戶之所以對LIC上市如此熱衷，是因為在申購時，可以用不同身分享有不同折扣的減免費用。因為，在正式交易時，若拋售持股，可以或多或少賺些資本利得。

IPO作業最後，國有的LIC被超額認購近3倍，最大受益者當然是印度政府。有了這筆錢，將幫助彌補預日漸擴大的預算赤字。中央政府賺大錢，對發行這次IPO的金融業者來說，卻拿不到多少，因為10家銀行才一共拿到1.18億盧比的費用而已。