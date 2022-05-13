日本東芝13日公布上季財報，但營利表現不佳，且財測也相對保守。

東芝上季營利為713.0億日圓，年減11%，遜於市場預估值788.2億日圓。同時，淨利為797.3億日圓，年增13%，較預估的462.1億日圓好。

展望本財年，東芝預估全年營利可達1,700億日圓，遠不如市場預估的2,025億日圓。同時，銷售量估為3.3兆日圓，也不如預估值3.37兆日圓。