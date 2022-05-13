《國際產業》東芝上季營收不佳 全年財測保守 16:292022/05/13 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本東芝13日公布上季財報，但營利表現不佳，且財測也相對保守。 東芝上季營利為713.0億日圓，年減11%，遜於市場預估值788.2億日圓。同時，淨利為797.3億日圓，年增13%，較預估的462.1億日圓好。 展望本財年，東芝預估全年營利可達1,700億日圓，遠不如市場預估的2,025億日圓。同時，銷售量估為3.3兆日圓，也不如預估值3.37兆日圓。 《日股》日股今漲幅飆1個半月高 周線仍翻黑 《國際產業》速霸陸日本建EV廠 2030年前投產 #日圓 #東芝 #營利 #預估 #13 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滬指開盤漲13點 深成指漲0.7％ 11:322022/05/13 財經 關係企業交易申報 安永解惑 04:102022/05/13 全球財經 《跑跑卡丁車》睽違IP聯名新活動 《索尼克》合作5／13開跑 15:112022/05/13 科技 《國際產業》從天摔到地 軟銀去年慘賠131億美元 15:392022/05/12 財經 高雄今暴增3181例 「分級醫療全人照顧」正式啟動 15:262022/05/13 生活 《國際產業》疫情、通膨夾殺 迪士尼盤後跌逾3％ 15:092022/05/12 財經 《光電股》營收Q2疫常平靜 惠特5日線得而復失 15:492022/05/13 財經 首波梅雨鋒面來襲 新北市加強防救災工作 15:182022/05/13 寶島 新北最大非營利旗艦幼兒園 2024完工 04:102022/05/13 地方新聞 軟銀投資慘賠 上季虧162億美元 04:102022/05/13 全球財經 三星Neo QLED 8K量子電視 登台 04:102022/05/13 產業．科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。