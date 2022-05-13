政府舉行「2023世界客家博覽會世界館開工典禮」，典禮邀請到總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、客委會主委楊長鎮、桃園市長鄭文燦等貴賓，楊梅客家人鄭寶清也有幸一同與會，為場館進行祈福動土儀式，共同期待世界客家博覽會世界館完工，以利推廣發揚客家文化，讓客家文化站上世界舞台！

總統蔡英文提到，自從上任以來，就努力要達成發揚客家文化的目標，讓客家鄉親以身為客家人為榮，以及讓客家傳統語言重回生活日常，希望透過世界客家博覽會，把台灣客家在自由、民主環境中的創新力推向全球，讓台灣成為世界客家的文化首都。

鄭寶清受訪提到，作為客家子弟，受客家文化影響很深，客家精神中的晴耕雨讀、勤儉刻苦、敬天惜福，以及勇於反抗威權與堅持價值，都體現在他的一生之中。同時也很高興未來世界客家博覽會將以桃園青埔為舞台，將客家文化特色推廣至國際，為國門桃園增添不少色彩。

楊梅客家人鄭寶清出席2023世界客家博覽會世界館開工典禮，期盼未來結合地方與政府資源傳承客語，使客家文化成為「顯學」，揚名國際。(圖/鄭寶清提供)

鄭寶清也表示，有鑒於過去桃園也有龐大的客家族群，桃園市227萬人口中，有超過80萬人具客家背景。但客委會近期有資料顯示，台灣整體客家人認同雖然持續提升，但客語能力卻是下降的，語言教育成為現今客家文化的一大困境，期盼未來能夠深化客語教育、結合地方與政府資源傳承客語，讓客家文化能穩健的向下紮根，使客家文化成為「顯學」，揚名國際。