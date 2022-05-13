對於俄羅斯軍隊尚未對於亞速鋼鐵廠進行猛攻，有各種推測，甚至傳出裡面有歐美高階軍官，烏克蘭國防部官員拒絕進一步說明，以免影響烏克蘭軍事部署。前民進黨立委郭正亮指出，也許有些北約軍官或退役人員剛好在那裏，沒想到剛好被包圍出不去，這是有可能的；比較奇怪是俄羅斯怎不猛攻？在顧慮什麼？前國安會秘書長楊永明則認為，一定有大鯊魚，俄羅斯想要抓活的，才有意義！

有媒體於5月11日詢問烏克蘭國防部官員，在亞速鋼鐵廠裡面，除了烏克蘭軍人和平民之外，是否還有一些外國僱傭兵？烏克蘭國防部官員回答，這些問題很敏感，令人痛苦，每個字都會被俄羅斯軍隊利用，現在不能討論這些議題，可能會破壞防禦部署。

至於亞速鋼鐵廠裡面到底有沒有鯊魚（歐美重要人士）？變成拜登漢普丁對決的議題。由於美國已經於5月4日任命新任駐歐洲司令克里斯托弗卡沃里（Christopher Cavoli），而卻未公布前任的司令克勞蒂（Roger Cloutier）的去向，因此前任司令克勞蒂目前下落引起國際關注。

前民進黨立委郭正亮13日在《新聞大白話》分析，這傳聞很久了，克勞蒂去年7月曾去過烏克蘭，現在的照片都是當時的照片。這麼高階的人，從4月6日到現在都未現身，就有很多文章可以做，這裡面疑點很多。

郭指出，馬立波從2014就和北約進行合作演習訓練，這可以理解，因為2014年克里米亞被併入俄羅斯，烏克蘭高度警戒，開始接受北約訓練。

他直言，也許有些北約軍官或退役人員剛好在那裏，沒想到剛好被包圍出不去，這有可能，這是烏東最重要陣營，當然會去看。不出兵不代表烏克蘭境內沒有北約的人，2014年雙方合作就已經存在，一路留下來，可能就剛好去那裏看看，結果沒想到被包圍出不去，這可能性最大。

郭正亮推測，現在被包圍人數，少則400人，多則1000人，規模並不大，比較奇怪是俄羅斯怎不猛攻？在顧慮什麼？是不是怕不小心把別人（國）的軍官打死？想要抓活的？不然沒理由不猛攻，顯然想要抓活的，用缺糧把人逼出來。

前國安會秘書長楊永明則認為，一定有大鯊魚，俄羅斯想要抓活的，才有意義！