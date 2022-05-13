柯文哲坦言，全市防疫人手相當不足，因為民眾有很多問題要問，市府目前在12區公所設置關懷中心，總是需要人力。（北市府提供）

國內疫情尚未達到高峰，台北市長柯文哲指出，聯合醫院和平院區（和平醫院）將全院轉成「防疫醫院」，專責病房數上升到200床，因此要招募50名防疫天使，歡迎具護理師證照、打滿3劑疫苗或曾確診過的人，「國家現在需要你們，投入最危險的第一線。」

柯文哲下午主持防疫記者會，他坦言，全市防疫人手相當不足，因為民眾有很多問題要問，市府目前在12區公所設置關懷中心，總是需要人力，待遇為每小時230元，每周上限40小時，換算月薪可達3萬6800元，可上台北就業大補帖網站查詢。

柯文哲也說，更重要的是，和平醫院將全院轉成防疫醫院，所以專責病床數要上升200床，且防疫病房的人力需求比普通病房更大，需要分艙分流、值班。

柯文哲說，他今天看報表，發現和平醫院本身的醫護人員，確診和居家隔離者一大堆，病房無法有效開放，所以需要即戰力，需要召募50名防疫天使，無論是有護理師證照、疫苗打滿3劑者，甚至是確診過後不怕的人，希望能徵求勇士投入危險的第一線。