國道3號大山交流道出現走失小豬，警方通知高公局人員前來處理。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

1隻小黑豬日前突然現身國道3號後龍鎮大山交流道匝道，路過民眾發現報警，轄區竹南警分局大山所員警趕往處理，為防小豬亂竄，員警全力戒護，並通報高公局及動保所人員前來協助，所索小豬乖巧聽話未到處亂跑，高公局及動保所人員陸續趕抵，由動保所人員帶回安置，安全讓小豬脫困。

竹南警分局日前接獲民眾報案稱，國道3號大山交流道南下匝道上出現一隻小黑豬，用路人行經恐發生危險，經通報大山派出所由警員葉裕豪到場處理。

警方研判，小豬可能是從載運車輛上掉下來，由於小豬在車道中走動，恐遭下交流道的車輛撞及發生危害，先將小豬驅趕到路旁，所幸小豬相當溫馴，聽從葉員指揮乖乖到路旁蹲下，葉員就在一旁戒護並疏導往來車輛，確保交通及小豬安全，另請所內同事協助聯繫相關單位到場處理。

高公局中區養護工程分局大甲工務段故障排除小組，以及國道警察後龍分隊、苗栗縣動保防疫所先後到場，將小豬逮住後交由動保所人員帶回安置處理。

竹南警分局表示，依道路交通管理處罰條例規定，如果小豬是被載運過程中掉落，可處三千元以上一萬八千元以下罰鍰；另疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，亦可處三百元以上六百元以下罰鍰，提醒民眾載運貨物務必穩妥後再上路，以免造成交通危害。