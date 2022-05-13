1名女網友與男友交往4年結婚，婚姻僅維持1個半月，原因是她受不了與婆家同住，不斷埋怨丈夫買不起房子，最後出軌1名有錢小王，2人離婚時，前夫讓她帶走家中物品，她當時選擇不拿，後來想拿回卻被拒絕，她怒批「窮到買不起房子，連我有出資的東西也要霸占？真的是視人不清！」

該女網友在臉書「靠北老公2.0」發文表示，她去年與交往4年的男友結婚，但婚姻僅維持1個半月，結婚前她就知道婆家是透天厝，她生活在其中一層算保有自由度，但結婚後她仍感到與婆家同住很不自在，嫌棄丈夫沒有能力自己買房，之後她就認識1名男子稱願意買房給她，她因此外遇了。

人妻偷吃離婚時，前夫讓她帶走家中物品，她當時選擇不拿，後來想拿回卻被拒絕，她怒批「窮到買不起房子，連我有出資的東西也要霸占？」（翻攝自臉書「靠北老公2.0」）

女網友事後向丈夫坦承外遇，哭著求原諒遭拒絕，於是答應離婚，她在搬離家時，前夫說家中物品若要拿走都可以，不然會丟掉，她當下選擇不拿，隔幾個月突然想到需要一些物品，前夫卻稱已全部丟掉，但她發現前夫的社群動態中仍出現那些東西，痛罵「弄得好像自己買的？是有這麼窮？窮到要用騙的？」

該女網友怒批前夫霸佔2人當初共同買的物品，「窮到買不起房子，連我有出資的東西也要霸占？真的是視人不清！還好我們離婚了！」其他網友則留言「討客兄還寫得那麼長」、「奇文共賞」、「還好離婚了，男的真是超幸運，離了有病的公主」、「外遇讓能那麼理直氣壯」、「自己先外遇怎麼不說」。