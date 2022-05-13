雖然廠商出貨略增，但清零政策導致物流狀況尚未完全順暢，短期貨櫃需求未有明顯回升力道。上海航交所今天公布最新出口集裝箱運價指數（SCFI），指數這周再度下跌15.91點，連續第17周下跌，跌幅0.38％，三大遠洋航線中，美西線上漲12美元，回升到7900美元，歐洲及美東線都呈現下跌情況，歐洲線因戰事影響，跌幅較大。

本周遠東-美西線每FEU(標準40呎櫃)較上周上漲12美元，為7900美元，漲幅0.15％。遠東-美東線每FEU(標準40呎櫃)為10560美元，小跌28美元，跌幅0.26％。遠東-歐洲線每TEU(標準20呎櫃)為5860美元，較上周下跌95美元，跌幅較重達1.6％。遠東-地中海線運價6601美元，下跌90美元，跌幅1.35％。

近洋線方面，遠東-日本關西、遠東-日本關東每TEU(20呎櫃)小跌2美元、1美元，為346美元及353美元；遠東-東南亞下跌4美元，為992美元，遠東-韓國小漲2美元，報價330美元。