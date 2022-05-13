韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)董事會今（13）日通過2022年首季財報，在營收及本業獲利持穩高檔下，歸屬母公司稅後淨利0.61億元，雖季減28.16％、仍年增3.39％，每股盈餘（EPS）2.69元，雙創同期新高、歷史第三高。

豆府2022年首季合併營收5.65億元，季減6.29％、年增11.48％，改寫歷史次高。營業利益0.77億元，季減28.11％、年增2.61％，為歷史第三高。毛利率52.47％、營益率13.7％，雖低於去年第四季及同期，營益率仍為同期次高。

豆府表示，每年1、2月為餐飲業傳統旺季，包括尾牙、春酒、春節及228連假等均帶來內需消費動能。配合集團祭出炸雞買一送一，「釜山宗家」推出豬五花鍋、部隊鍋等2大全新鍋物，以及新展「涓豆腐」竹北店的展店效益挹注，使首季營收改寫歷史次高。

不過，受國內疫情再度升溫影響，豆府2022年4月自結合併營收1.51億元，月減19.31％、年減12.32％，降至近7月低點，仍改寫同期次高。累計前4月合併營收5.65億元、仍年增4.87％，續創同期新高。

豆府今年迄今已新展3家店，包括「涓豆腐」竹北店、「帕泰家」新竹巨城店及新品牌「五星麵舖」101店。面對疫情升溫對營運影響，豆府除積極開發即食產品、洽談各大通路上架販售外，同時亦加速開發自家APP，以增加銷售通路及深化會員經營。

展望2022年，豆府仍將以穩健步調展店，預計至少展店10家，包括帕泰家3家、涓豆腐2家、北村豆腐家2家、姜滿堂2家及韓姜熙的小廚房1家。而以「一人獨享的五星麻辣味」為賣點的新品牌「五星麵舖」，5月1日已於台北101開幕，頗受消費者好評。