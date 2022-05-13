歌仔戲名角孫翠鳳弟子李郁真將在《獅子王》上陣扮演獅王。（大地華園劇團提供）

受到疫情影響，大地華園劇團本周末在大稻埕戲苑的演出，因有演員確診，改由歌仔戲名角陳昭賢代打演出，她將罕見地以女裝扮相登場，飾演《乘願再來》裡千里尋夫的閩國公主。

大地華園劇團是由明華園藝術家族的新生代藝術家所組成，這回演出劇目是由國家文藝獎得主所編寫的《乘願再來》與《獅子王》，擔綱主演的吳米娜、李郁真，都是高顏值且唱作俱佳的實力派文武生，也是當家台柱孫翠鳳極力培養的傳承弟子。

疫情海嘯再起，表演藝術票房首當其衝，傳統戲劇的票房更是備受考驗，明華園總團長陳勝福表示，這是老天爺給的考驗，「做戲人沒有悲觀的權利，雖然票房腰斬勉強衝到六成，主要演員確診隔離，還好明華園藝術家族演員陣容堅強，經過多次調整，希望明天可以給大家耳目一新的演出陣容，也請大家做好防疫措施，安心來看戲。」

《乘願再來》以輕喜劇姿態呈現，描述邊陲小國王子梵洛佳「乘恨而來、攜愛而歸」的復仇之旅，新生代小生吳米娜一人分飾長相巧合相似的梵洛佳王子和鐵血無情卻愛子如命的將軍端木助，武丑兼修的實力派戰將陳子豪，將飾演欲求不滿到處滅人國家的國王孫九空。

《獅子王》裡有新生代小生李郁真，挑戰霸氣花臉及直接在舞台上由人變獅身，故事描述文殊菩薩座下性格叛逆的青獅離家出走凡間，投胎轉世的青獅失去前世記憶，展露獅王嗜血本性，成為不斷挑起戰禍的「獅子王」，文殊菩薩化身老鼠和尚，如父般諄諄善誘盼浪子回頭。陳子豪也會飾演老鼠和尚，和青獅有一段感人的對手戲，此外還有小旦晨翎飾演外柔內剛的樓麋公主，新生代小旦姜琬宜飾演美艷的孔雀。

《乘願再來》演出時間為5月14日下午兩點半、《獅子王》演出時間為5月15日下午兩點半，地點為台北大稻埕戲苑。