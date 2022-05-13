畢業季強碰疫情 北市拍板：典禮不開放外賓。（北市府提供）

國內疫情持續嚴峻，適逢近期各校展開畢業典禮籌備，台北市副市長蔡炳坤表示，有關北市各級學校、幼兒園的畢業典禮防疫措施，原則上校園內不開放外賓，校方可採全線上或混成模式辦理。

北市府下午舉行防疫記者會，蔡炳坤指出，按各級學校往年期程，高中職將自6月6日開始、國中6日14日、國小6月17日，特效學校則採自訂，因為疫情影響，現在北市府將採2種方式，各校可邀集家長會、教師會討論，原則上不開放校園和外賓。

蔡炳坤說，學校可採取的方式有二，第一種方式為「全線上」，第二種方式則為「混成模式」，依學校規模大小，彈性安排學生採分班分時分流等規畫，舉辦典禮的時候，可同步用教室的攝影鏡頭，讓家長或學生家裡觀看，希望各校能夠選擇最佳方式，讓學生畢業典禮簡單隆重又安全。

此外，蔡炳坤說，由於北市觀光傳播局每年的這個時間，都會啟動長青樂活遊台北和市政參觀團規畫，兩者都非常受歡迎，但考量疫情嚴峻，上午市府的防疫會議中決議要暫緩辦理，因此5月29日前都不會舉辦，之後會每2週修正滾動檢討一次。