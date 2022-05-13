斗南鎮大東國小一名小一男孩怕打針，同校女同學（右一）和縣長張麗善（左）一起安慰他。（周麗蘭攝）

雲林縣國小校園13日起施打兒童莫德納疫苗，家長同意施打率約34％。（周麗蘭攝）

雲林縣國小校園13日起施打兒童莫德納疫苗，家長同意施打率約34％，縣長張麗善前往斗南鎮大東國小視察，有小朋友怕打針急哭了。張麗善受訪表示，雖然現在沒有疫調，還要盡力設法把疫情控制下來，避免一直擴散，說「與病毒共存」主要是要讓大家不要恐懼驚慌。

雲林縣府教育處對縣內6歲到11歲學童發出3萬0682張接種莫德納疫苗意願書，有1萬0640件同意，有些已在醫療院所接種，校園集體接種則在13日起陸續展開。

雲林縣長張麗善13日到大東國小視察，該校6個年級共25名學童接種，張麗善抵達時為前幾排小朋友加油，一名小一男孩被她問到「你也要打針！很勇敢喔」小男孩當場掉眼淚說是媽媽叫他打的，他不想打，張麗善和其他小朋友哄著他，小男孩最後提出卑微的要求「希望打小力一點」。

張麗善陪這名小男孩闖關，診所男醫師配合打氣「你沒有問題的！」小男孩嗚咽著再拜託醫師打小力一點。護士小姐要打針時，小男孩看著針頭說「針好長啊！」所幸在眾人鼓舞「你好棒」之下，小男孩順利完成接種。

張麗善表示，接種疫苗是保護孩子最大的利器，希望家長審慎評估後，在安全範圍內讓孩子盡速施打疫苗。

她表示，現在感染源頭很難找，但起碼若從校園擴散她希望要能掌握從哪裡來的，若是家庭群聚感染要知道最初感染源可能是哪裡，雖然現在沒有疫調，還是要了解怎麼把疫情控制下來。

張麗善強調，表面上講與病毒共存，但雲林縣衛生局、教育處、社會處還是盡力圍堵，讓疫情控制在最安全的範圍內，不能放縱讓疫情一直擴散，雖然雲林縣到目前沒有中重症，但哪一天病毒侵襲到完全沒有抵抗力或本身就有多重疾病者就會造成死亡的因素，後續情況就會很難控制。

她語重心長說，每一條人命都非常寶貴，怎樣盡力保護每位鄉親的生命是非常重要的事，雲林縣目前的醫療量能還沒有像新北或北部那麼緊繃，但總是要保護醫護人員才能確保證整個社區是安全的，這是縣府應該做的，也會盡量這樣做。