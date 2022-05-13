近來新冠肺炎確診者雖以輕症、無症狀居多，仍不能疏忽病情，台中市衛生局13日在防疫記者會指出，今日有3名病人入住加護病房，均有包括糖尿病、高血壓、血液透析等慢性疾病，持續追蹤17名病人，有5人插管，6人有入住加護病房，4月23日到5月13日，經醫院醫護人員細心照顧，中重症病人中已有24人狀況改善好轉，已經解除隔離。

衛生局副局長邱惠慈在防疫記者會表示，台中市今日有3名病人入住加護病房，三人各有糖尿病、高血壓、血液透析等慢性疾病，連日來持續追蹤的十七名確診中重症病人中，其中有5人插管，6人入住加護病房。

從4月23日到5月13日，中重症確診病人經醫院醫護人員細心照顧後，已有24人狀況改善好轉，已經解除隔離。

邱惠慈說，中央通報居家隔離、自主防疫、居家檢疫這「三類對象快篩陽性，經醫事人員判定確診」，其通報流程為「3天居家隔離及4天自主防疫」或「7天居家檢疫」期間使用家用快篩試劑結果陽性後，有3種方法可找到醫師遠距（視訊）診療協助評估是否確診。

一為透過衛生局官網查詢台中市視訊診療院所名單，二為使用「健康益友」APP、健保快易通APP查詢，三為撥打1999專線，由專人提供可執行視訊診療院所名單。

邱惠慈表示，經遠距或視訊診療，民眾及醫師達成共識後，由健保卡上傳陽性結果或是系統通報，確診民眾在家等待衛生局安置隔離處所即可；若民眾及醫師未達成確診共識，民眾則需至醫療院所PCR採檢確認。