大陸上市公司潤達醫療旗下的核酸檢測機構上海中科潤達醫學檢驗實驗室，近日面臨頻繁出具「假陽性」報告的指控。有同一名被檢測者在短時間內被中科潤達出具「陽性」報告，但其他檢測機構都出具「陰性」報告的案例。由於居民不信任中科潤達檢測準確度，上海黃浦區五里橋街道直接更換為其他核酸機構。

輿論聲浪起來之後，也有大陸網民表示，4月12日在中科潤達檢測陽性後，被轉至方艙醫院。在醫院期間，連續3次「陰性」結果後，第4次才被確診為「陽性」。這讓該網民質疑，「等於就是因為這家中科潤達的陽性報告讓我去方艙得了一遍Omicron的」。

據《鳳凰網財經》報導，面對「假陽性」報告事件的洶湧輿情，上交所對潤達醫療下發監管工作函，而該公司股價也遭遇跌停。不久前潤達醫療剛剛因4月29日、5月5日、6日三個交易日股價波動過大而收到上交所問詢函。

也有大陸網友擔憂，「這是否意味著，長達兩年多時間以來的核酸檢測服務中，中科潤達或許還存在其他潛在的「假陽」風險？擔心因為核酸檢測機構的不准確數據，會給疫情防控帶來多大影響，值得深究。