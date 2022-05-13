苗栗縣公館鄉鶴岡一名機車車主，擁有一部已經停產絕版老機車，日前發現被竊，轄區鶴岡所員警據報追查，查訪近半個月後，終於在大坑山區尋回失車，逮捕徐姓、賴姓等2名竊嫌，車主見愛車失而復還，感激警方全力查辦。

月前，鶴岡所員警接獲轄內居民報案表示，家中1部光陽酷龍仿賽機車遭人竊走，該車是國內所自製輕型打檔摩托車，最大的特點是使用了國內同級距中罕見的雙翼樑式車架與中置單槍避震，也是近年國產檔車中唯一擁有全整流罩的車種，因該機車已經在2018年停產，所以在市面上，已經少有零件可以購買。

由於機車已經停產，極具有紀念價值，車主相當心急，鶴岡所副所長薛世賢、警員范東益、賴宏文等人成立專案全力查辦，經查訪將近半個月，順利查獲徐姓、賴姓2嫌，並追回失車。

警方指出，該車雖然為普通重型機車，但外觀及操作方式，與大型重型機車無異，是沒有大型重型機車駕照騎士，感受大重機駕馭的風靡車種，竊嫌就是有同款車輛故障，因缺少零件維修不易，發現路旁停有相同車種車輛，才心生歹念行竊。

苗栗分局表示，家用監視器日益普及，鼓勵民眾可以選購裝設適合自宅或公司行號使用的設備，出門在外也可以隨時透過網路瀏覽家中情形，遇有突發事故，更可以輔助釐清案情，是家中自保助人的最佳利器。