十興國小3名學生赴美參加VEX機器人世界大賽情形，最終獲得最佳設計獎。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

竹北市十興國小學生組隊到美國參加2022 VEX機器人世界大賽傳捷報！在518支隊伍中脫穎而出，獲得最佳設計獎，縣長楊文科、教育局長楊郡慈13日一早與參賽學生、駐休士頓台北經濟文化辦事處長羅復文及中華資訊與科技教育學會視訊，祝賀學生奪得佳績。

VEX機器人世界大賽的台灣區賽事，今年由中華資訊與科技教育學會與宜蘭縣政府主辦，克服疫情困難，3月完成線上冠軍賽及實體技能賽，十興國小六年級學生徐聖絮和三年級蘇郁芹及蕭映汝，3人憑藉優異工程筆記及技巧，在層層考驗中脫穎而出，代表新竹縣前往美國參賽。

十興國小校長徐發斌表示，學校鼓勵學生參加VEX的機器人比賽有近5年的時間，由鄭詩勳老師和李昆璉主任利用假日及課餘時間，培訓對機器人有興趣的學生，去年也曾赴美參賽獲獎，這次3名學生在團隊合作中，透過設計、工程筆記及評審口試，最終獲得最佳設計獎。

楊文科表示，十興國小學生在美國參加VEX世界大賽，在500多支隊伍中能夠脫穎而出，得到最佳設計獎，真的很不容易。透過視訊稱讚3名獲獎學生是「新竹縣之光」！

楊文科說，新竹縣推動數位學習不餘遺力，也有很好的成效，將透過教育局的教網中心成立數位學習辦公室，讓學生在數位學習方面，都能更上一層樓。

楊郡慈表示，VEX比賽是新竹縣在推動數位學習重要的啟程，十興國小這4年多來已培養好幾批的好手，每年比賽都有不錯表現，會持續透過教育培訓讓更多學校參與，成為種子學校推動機器人比賽，讓更多學生在各個比賽舞台發光發熱！