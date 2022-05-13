頭前溪是新竹地區主要民生用水來源，水質水量保護區回饋金每年約有2千萬元。（羅浚濱攝）

石門水庫和頭前溪水質水量保護區回饋金「一國兩制」！石門發現金給尖石後山部落居居民現金，頭前溪只能做簡易自來水，縣議員張益生要求縣府儘速成立頭前溪回饋金專戶運用小組，以土地計算回饋金分配比例，讓尖石前山5村和五峰鄉有更多回饋經費挹注建設。

張益生說，尖石鄉塔克金溪和泰崗溪是石門水庫上游集水區，石門的水質水量保護區回饋金，在秀巒和玉峰兩村部落居民多年陳抗後，每年3千多萬元回饋金是發現金，不用檢據發票，大人小孩每人都有7500元。

源頭在李棟山的油羅溪，經過尖石前山5村到橫山鄉，與五峰鄉上坪溪在竹東匯流成頭前溪，水質水量保護區五峰鄉最多占37％，次為尖石前山5村26％，橫山、竹東、芎林、寶山、竹北及新竹市北區和東區比例各不到10％。

張益生說，水利署從2007年有頭前溪水質水量保護區回饋金，是依照保護區土地面積和人口各半計算分配，每年約2千萬元，只能透過公所提案申請做簡易自來水，而石門水庫回饋金是發現金給尖石後山兩村居民，多少讓民眾感到「一國兩制」！

張益生指頭前溪回饋金累積到目前有1.7億餘元，水利署將下放由縣府成立專戶運用基金，尖石前山5村人口有5500多人，五峰全鄉人口僅4800多人，保護區面積雖大，但人口比竹北市1個里都少，若還是按現行計算分配，對缺乏完善基礎建設的原鄉不合理也不公平，原鄉民眾也有被剝奪的感受。

張益生要求縣府盡速成立頭前溪回饋金專戶運用小組，以保護區土地面積計算回饋金分配比例，才能避免人口眾多已有很好基礎建設的竹北市等都會型城市搶奪資源，原鄉才能有更多經費興辦建設。

工務處表示，將會邀集頭前溪水質水量保護區內的7個鄉鎮市和新竹市2個區公所，開會成立回饋金專戶運用小組選出23名委員後，由委員討論決定回饋金分配比例和運用方式。