荔枝、龍眼結果率差，還有荔枝樁象危害。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

由於氣候影響，導致中寮鄉龍眼、荔枝果樹著果率不佳，農民心頭罩烏雲；立委馬文君邀集農委會農糧署、農改場專家前往會勘，由於結果稀疏，農糧署官員覺得很嚴重，隨即請鄉公所彙整資料陳報，以便後續進行救助作業。

馬文君邀集農糧署中區分署副分署長洪宏毅、台中區農業改良場副研究員葉文彬，及縣府農業處、鄉公所及農會人員，13日前往中寮鄉會勘龍眼、荔枝農損狀況，並要求啟動天然災害農業損失現金救助程序。

馬文君指出，中寮鄉是龍眼、荔枝的主要產地，今年初冬春交替之際，氣候異常天氣不穩定，導致果樹生長受抑制，開花著果不正常，龍眼、荔枝花雖然盛開，但都是雄花難以結果，開完花要結果時，又遇到天氣忽冷忽熱，因此著果率非常低，農民眼見1年1收的果樹收成無望，即將影響家庭生計，因此感到十分焦慮。

馬文君關心農損狀況，到現場會勘後，發現龍眼、荔枝目前結果不到1／3的產量，將衝擊農民家庭經濟，因此請農民將龍眼、荔枝受損情況盡速提報鄉公所，由公所彙整送縣府農業處啟動災損程序。

其次，中寮鄉著名特產柑橘類包括珍珠柑、佛利蒙柑、砂糖橘及柳丁，也受氣候異常影響，目前柑橘類還在幼果階段，成長中不易判斷，因此將待5月底或6月初，請中寮鄉公所派員勘查狀況再提報，減少農民的損失。

馬文君同時強調，目前農藥、肥料價格大幅上漲，農民成本相對增加卻面臨歉收困境，希望中央提供補助，減輕農民負擔。