51歲性感女神鍾麗緹，即使已是3個孩子的媽，依舊保有凍齡外貌和姣好身材，是演藝圈著名的美魔女，近日她罕見穿上性感高衩泳衣，大秀身材曲線，讓網友看了都驚呼連連。

鍾麗緹時常在社群平臺分享生活點滴，近日她在抖音發布影片，寫下：「用海邊的庫存視頻迎接夏天」，只見她穿上黃色連身高衩泳裝，在海邊擺出多種撩人姿態，有在沙灘上小跑步，還有跪在地上開腿騷首弄姿，雖然最後不小心被大浪推跌倒有些狼狽，但她用大笑化解尷尬，展現自信美。

鍾麗緹穿高衩泳裝擺出撩人姿態。(圖／取自鍾麗緹抖音)

鍾麗緹逆天長腿太吸睛。(圖／取自鍾麗緹抖音)

而令人驚豔的是，鐘麗緹連身泳裝從側邊大挖洞到背後，露出側邊腰線和一雙長腿，好身材根本看不51歲，讓網友都驚呼「50能保持這樣的身材已經超好了」、「女神好性感」、「我的天，我50歲要是有這狀態，做夢都能笑醒」、「這身材絕對十八歲」、「這是五十的人嗎？不是，比90後年輕」。

其實，鍾麗緹常在抖音分享跳舞影片，但卻遭部分網友酸崩壞、油膩像大媽，讓她在直播時一度情緒失控，崩潰大哭，「我知道很多人嘲笑我的婚姻，嘲笑的我穿衣風格，嘲笑我的身材，但我也是三個孩子的媽媽，不要對我太多要求了」。