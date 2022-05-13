北市將從下周開始展開第12期疫苗接種。（北市府提供）

疫情洪峰延遲！柯文哲估南北時間差2周

國內疫情連環爆，首都生活圈淪為重災區，台北市長柯文哲今指出，原先預估疫情洪峰將自5月16日開始，如今看來會有延遲的情況，南北地區時間約相差2周，但不同地方洪峰不同，總之首都生活圈會先，接下來才是中南部縣市。

柯文哲下午主持防疫記者會，他表示，目前北北基桃宜確診情形嚴重，但台中、台南、高雄等地還在後面，南北狀況約相差2個禮拜，不少民眾都在問台灣疫情洪峰是什麼時候，答案是每個地方不一樣，但這有好處，分開的話醫療量能不會那麼大。

柯文哲說，這陣子民眾活動量有下降，原先預估洪峰會在5月16日，目前看起來應該會往後，但應該還是在下個禮拜，從首都生活圈先開始，中南部則是慢2個禮拜。

由於近期確診數過多，北市副市長黃珊珊透露，確診者關懷包預計在5月14日發送完畢，也就是說，5月14日以後就會停送關懷包，若確診者有需求，關懷中心還是會接聽大家電話，並提供相關服務。

此外，中央今日公布41名死亡個案，其中有21人沒打過疫苗，柯文哲表示，從統計來看，打疫苗還是比較好，除非完全不會跟外界接觸，不然還是要打，雖然大家常說新冠肺炎變種病毒Omicron死亡率低、輕症多，但那是針對打過疫苗的人，所以還是要去打。

副市長蔡炳坤說，北市將從下周開始展開第12期疫苗接種，5月17日、18日可開放預約，預計5月23日至29日陸續接種，目前長者第4劑也開放了，注意第3劑和第4劑時間要相差150天、5個月，並給予4天緩衝期。他表示，長者5月底前不論接種第幾劑，都可獲得1000元禮券。