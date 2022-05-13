為刺國旅業績，寒舍集團旗下飯店聯袂推出「寒舍FUN大假」三館聯賣住房專案，5月16日中午12點至5月19日中午11點59分準時開搶、限時開賣72小時，暢玩溫泉鄉與台北城，三大頂級飯店、各住一晚優惠價9,999元，且價格已含15.5％稅金與服務費，享早餐買一送一優惠。包括新開幕的「寒居酒店」、溫泉飯店「礁溪寒沐酒店」，或是米其林美食雲集的「台北喜來登大飯店」，一次集結三間寒舍集團旗下最強渡假飯店，專案不須連住，6月30日前可彈性安排第二、三晚假期，透過台北喜來登官網訂房加購高鐵享最低7折起。

新開幕的第五間精品飯店「寒居酒店」，位於捷運松江南京站，結合休閒與商務需求，以「心」的體驗出發，穿街走巷探索鄰里地圖，更設有米其林一星林明健主廚合作聯手打造的「BeGood」結合咖啡廳、烘焙坊及餐廳，呈現地中海飲食風格、多國特色的創意料理，營造城市旅人的棲心之所。

層巒疊翠的蘭陽平原上「礁溪寒沐酒店」，明媚的藍天淨水、以大地為家的藝術風格，遠眺自然景色，享受美人湯泉的療癒。到猴洞坑瀑布散步吸收芬多精、休閒農場採果樂、觀光夜市吃小吃，再到車站附近買伴手禮，晚上回房泡溫泉放鬆，享受一夜好眠等，或在館內PS4賽車、Switch互戰等設施，遠離喧囂輕鬆度假趣。

位於善導寺捷運站的「台北喜來登大飯店」，鄰近華山文創園區、獲選全球必去的咖啡館-興波咖啡、人氣早餐店-阜杭豆漿等美食的絕佳位置，平日下班後也能輕鬆抵達，8間風格餐廳更是世界美食匯聚之地，在米其林指南評選為四間黑房子的客房內，免費暢看熱門電影或追劇，或到泳池、健身房、SPA按摩舒壓等愜意都市度假。