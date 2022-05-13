大陸國防大學教韓旭東13日在大陸中央廣播電視總台旗下微信公號「看台海」撰文指出，自「烏克蘭危機」爆發以來，人們不約而同發現了兩個非常凸出現象：一是英國、波蘭和日本三國如同「打了雞血」一樣，跟著美國搖旗呐喊；另一是美西方國家抓住機會炒作中國的軍事問題，時不時與烏克蘭危機聯繫起來。把這兩種現象結合在一起，炒作得最賣力的就是日本了。

韓旭東稱，近日，日本又抓到遼寧艦航母戰鬥編組訓練機會，日本媒體連篇累牘地進行了報導和分析。日本這樣做的目的：

韓旭東說，首先，日本想在國際社會上找找感覺，引起國際社會關注，進一步表現出它要融入美西方，與美西方一體行動的姿態。目前，讓日本感到激動的有兩件事，一個是日本被邀請參加下月舉行的北約峰會，這可是日本第一次參加這樣的峰會，也是亞洲第一個參加這樣峰會的國家；另一個就是最近英國防務大臣公開鼓吹要將北約全球化，其實質就是將北約東擴落實到向亞太方向吸收成員。

韓旭東認為，日本炒作中國軍事問題，其實就是為北約東擴製造理由，也為日本靠近北約添油加醋，使日本更加受到北約各成員國的重視，一方面為日本在美國製造的亞洲版北約中發揮核心作用，另一方面為可能的加入北約製造鋪墊，這是日本極力起勁地炒作中國軍事問題而打的小算盤。

日本此舉也是在推動台灣問題「國際化」，引起西方國家注意，讓盡可能多的西方國家也加入炒作台灣問題的行列，令台灣問題更趨複雜化、「國際化」。台灣問題是中國內政問題，與烏克蘭問題性質完全不同。然而，日本卻與美國一唱一和地鼓噪台灣問題。

美國為了維護霸權，為了與中國討價還價，硬生生地將台灣問題這一內政問題不斷地向著「國際化」方向推動，日本也附和著加入這一行列，一方面欲使台灣問題也成為日本與中國討價還價的「籌碼」，另一方面也爭取贏得美國主子的歡心。所以，日本這次在炒作遼寧艦在西太平洋地區編組訓練場景時，專門強調艦載機的起降訓練是從東向西的台灣方向，專門強調「台灣」二字，就揭示了日本內心不可告人的圖謀。

韓旭東指出，日本這樣做，是在支持台獨。近日，日本一個小團隊到台灣活動，並且還按照日本前首相安倍晉三旨意，去了「台獨教父」李登輝墓地。這淋漓盡致地展現出安倍晉三對台獨勢力的露骨支持。與此同時，日本媒體又炒作遼寧艦在台灣以東海域訓練，特別凸出強調這次訓練與台灣二字的關係，其實質是故意製造大陸對台灣的「軍事威脅」，慫恿台獨勢力加大「以武謀獨」的力度。日本這種小伎倆，明眼人都看得出來。

韓旭東強調，當然，日本認為，炒作中國軍事問題，可謂是當前最敏感的問題，最能刺激西方國家在烏克蘭危機問題上拉上中國，對中國施壓。可以想像，日本不會停止炒作中國軍事問題。日本和美國一樣，也想藉烏克蘭危機，將西太平洋搞得動盪起來，以便從中漁利。中方必須認清日本的險惡用心，維護亞太地區的和平與安全。