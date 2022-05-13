梅雨季將至，台南各區近日都有間歇性降雨，南化水庫上游降雨雖然都不到10毫米，但拜越域引水所賜，南化水庫蓄水率還有5成以上，蓄水量達4800萬立方公尺，13日水位是9年來同期最高，達170.83公尺。

據水利署南區水資源局資料顯示，近9年南部11月1日至次年4月底枯水期間，從甲仙攔河堰引水至南化水庫量平均為1709萬立方公尺；今年枯水期間共累積引水3681萬立方公尺，超出平均值1972萬立方公尺，引水量為9年來第1高。

此外，南化水庫於5月13日蓄水量達4800萬立方公尺，水位達170.83公尺，僅次於2013年5月13日的172.87公尺，不過蓄水量因每年清淤庫容略有變化，蓄水量是9年來同期第3高。

除了越域引水助攻，今年上半年南化水庫集水區時有降雨，至12日累計有265毫米；去年上半年旱季同期只有81毫米。南水北送也減少南化水庫民生用水支出，今年高雄支援台南清水量，累計到5月12日已達2009萬立方公尺。

南化水庫1993年啟用，莫拉克風災前水庫庫容為1億1389萬立方公尺，風災後因淤積只剩9681萬立方公尺，每年淤積將近總庫容12％。為了增加庫容，管理水庫的台灣自來水公司除了執行陸上挖掘、水中抽泥、建防淤隧道水力排砂，也規畫以橡皮壩加高溢流堰1.8公尺，增加923萬立方公尺庫容，預計2027年完工。

台水第6區處表示，2018年起採新抽泥工法，抽泥量由過去12萬立方公尺增加到去年77萬立方公尺，預計今年抽泥量130萬立方公尺、陸挖目標15萬立方公尺、水力排砂72萬立方公尺，希望可以達成水庫泥沙進出平衡的目標。