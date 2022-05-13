高房價時代，房貸壓力讓不少購屋族卻步。近日一名男網友有感高房價，為了籌備買房頭期款，努力換了一份年薪高達320萬的工作，但半年看下來，對於房價漲幅仍力不從心，原相中一間2400萬的物件，猶豫3個月，竟硬生生飆漲1500萬，來到3900萬，令他十分沮喪。

這名網友在社群平台Dcard發文，私校文組畢業的他，第一份工作年薪約40萬，為了買房的目標努力奮鬥轉職，與一群頂大生、留學生競爭面試，最後竟幸運獲得工作機會，「去年含獎金整整領了我第一份工作年收入的8倍」。

基於工作穩定、薪酬優渥，他備足頭期款後開始物色適合的物件；然事與願違，歷經6個月的看房，發現房價的漲幅超乎他想像，「原本看上一間總價2400萬的，想說再等3個月資金更充裕再出手，結果回去洽談硬生生給我漲到3900萬」，此外，同區其他建案也都有約20%的漲幅。

這番經歷讓他無奈表示，為了維持生活品質，計畫貸款不超過8萬，但連受薪階級算不錯的人都買不起房，「那房市到底是賣給誰？」；心灰意冷之下，他已經考慮放棄在台灣買房，假設每月租金4萬，30年也才1400萬，退休後再去國外買透天都比在台灣當盤子好！

貼文一出，底下留言一番熱議，「我也覺得房價都兩三千萬，貸款背到老，不如租屋可以品質超好，老了後去鄉下地方買房」、「真的想買只能賣郊區一點的」、「可悲啊 ，居住的需求品被拿來當奢侈品」、「恭喜恭喜，你看透了，去租房子吧」、「我一年前買1280，現在已經漲了一倍」。

另外，也有網友疑惑，「請問你從年薪40萬到320萬之間經歷了什麼？」、「應屆的醫師都要30歲以上才開始有尊嚴領得到這薪水」、「四大ICS畢業沒幾年的工程師領滿分紅才有你的8成」、「覺得不是科技業，看起來是機師」。

不過他強調，重點不是做什麼職業，主要是想強調受薪階級薪水前段班，仍撐不起台灣不合理的房價；但他也透露，「是一個訓練需要大約2年的職業，成長空間也很大，法規有限制我們一個月的工時」。