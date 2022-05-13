近日大陸出現一段熱門影片，有一名大陸女孩用《三國演義》中的典故比喻當今的俄烏局勢引發廣泛討論，有不少大陸網友稱讚她小小年紀卻有如此清晰的思路，更指「澤倫斯基要是有這孩子一半的智商也不至於挨打」。

值得注意的是，該段影片還引起了菲律賓外長特奧多羅‧洛欽（Teodoro Locsin Jr.）的注意，他在Twitter對影片轉載，並讚賞「這是俄烏局勢最有智慧的點評」、「這一代中國人是中國乃至世界的希望」，更表示想讓自己的孫女到中國接受教育，「我想讓她也成為像影片中這樣很有見解的小女孩。」

據香港01報導，該網路影片顯示，一名身著校服的小女孩被父親問到「如何看待俄烏局勢」時，經過一番思索後用流利地英文表達自己的意見。她首先對在戰火中飽受苦難的人表示同情，隨後又說自己最近在看中國四大名著之一的《三國演義》，認為當今的俄烏局勢與三國時期沒有任何分別。

這名小女孩將「曹操與孫權爭荊州」與俄烏局勢作類比，她說以美國為首的北約就好比是曹操勢力，而俄羅斯就像是孫權手下的江東，烏克蘭則是兵家必爭之地荊州，夾在它們兩個之間。

小女孩分析說，如果荊州被曹操攻下，按現在的話來說就是「沒有了戰略緩衝區」，曹操可以直接順江而下，對孫權來說威脅極大，所以才爆發赤壁之戰。反過來說，被逼近家門的俄羅斯同樣也不能坐以待斃，因此爆發了俄烏衝突。

至於被問到烏克蘭總統澤倫斯基會有何「下場」時，小女孩說，「想想劉琮」。據了解，歷史中的劉琮在父親劉表過世後，直接向曹操投降並逐漸消失在歷史舞台上。