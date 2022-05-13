金門今天新增74例確診，縣府下午四時直播說明最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今天新增74例確診，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增74例確診，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增74例確診，最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門今天新增74例確診，最新疫情狀況之四。（縣府提供）

金門今天新增74例確診，最新疫情狀況之五。（縣府提供）

金門今天新增74例確診，其中金酒公司金城廠、金寧廠共有22人確診，已依防疫計畫啟動多項應變措施，生產線採併班作業方式，但不影響供貨狀況。

縣府下午直播指出，金門今(13)日新增74名確診者，確診累計366例，目前收治中51例，無症狀或輕症50例、中症狀1例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者127人，目前居家隔離278例，解除居家隔離70例。針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調仍持續進行中。

新增74例，男性46例、女性28例，年齡介於未滿5歲至80多歲，年齡分布：未滿5歲3例、6歲12歲4例、13歲至19歲3例、20歲至30歲17例、31歲至40歲4例、41歲至50歲22例、51歲至60歲11例、61歲至70歲7例、71歲至80歲2例、81歲以上1例。國小有4校5人，國中1校1人、大學2校7人。

新增個案分屬3個家庭群聚案13例、4個工作職場群聚案25例、9個延伸案13例、4例近期有臺灣旅遊史，以及19個獨立案。另部立金門醫院目前收治量能充足，負壓及專責病床總床數40床，使用14床，尚有空床26床。

新增確診者在金足跡，包括：5月10日臺灣好行金門線觀光公車(A、B線)、家樂福、金城民防坑道、總兵署夜遊後浦小鎮導覽、全聯超市(金湖店)、靈濟古寺(觀音亭)、利泰億營造公司、全家便利商店(金大店)、福星KTV；5月11日火鍋世家、全聯超市(民權店)、金城民防坑道、陽宅福慧寺、總兵署夜遊後浦小鎮導覽、太平洋房屋(金門店)、全聯超市(金湖店)、福星KTV、殯葬管理所；5月12日全聯超市(民權店)、太平洋房屋(金門店)。以上場域均已完成清消作業。

航空部分，包括：5月10日立榮航空臺北往金門18：20航班、5月11日立榮航空B7-8819松山-金門13：30航班、立榮航空臺北往金門18：20航班。 交通船部分，包括：5月10日10：00往小金門、15：00往大金門。

金門最大企業金酒公司昨(12)日首傳員工確診，該公司即時起動應變處置作為，包括當日即啟動相關工作場所、休息室等清潔消毒作業；今(13)日起早餐停止供應，避免造成感染風險；有確診人員之單位，該班成員停止上班，員工造冊進行PCR檢驗；相關單位已於今(13)日發給員工快篩劑，於下週一(5月16日)上班前進行快篩檢測，陰性者方能入廠工作；其餘生產線員工如有疑似症狀，也將適時進行快篩作業。

縣府並說明，6歲至11歲國小學童，今(13)日計有64名學童施打疫苗，累計266名學童，縣府將持續追蹤施打疫苗的學童狀況。 呼籲鄉親，請儘量減少餐聚活動，職場應避免共餐，脫口罩用餐時減少交談，除用餐外勿脫口罩，並主動配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。