力麗觀光自5月20日至5月30日止，限時11天舉辦「2022春夏線上旅展」，平日原價下殺3.2折，以超值優惠價格2,999元推出「力麗觀光聯合住宿券」，凡一次購買5張以上就送「假日免加價券」、「房型升等券」及「300元抵用券」各一張，若一次購買10張更可額外獲贈一張「聯合住宿贈品券」，等同買十送一享好康。

力麗觀光聯合住宿券適用於旗下各飯店，包括馬告生態園區棲蘭山莊、馬告生態園區明池山莊、力麗哲園飯店日潭館、力麗哲園飯店月潭館及花蓮力麗華美達安可酒店；此外亦適用於儷山林日月潭館、儷山林墾丁館、台北久居棧旅店等；且持三張住宿券即可入住宜蘭力麗威斯汀度假酒店，可享「豪華客房」或「精選客房」乙晚與自助早餐兩客，並加贈「知味西餐廳」自助式晚餐兩客。秉持致力於打造多元品牌價值的經營理念，力麗觀光董事長蔡宗易表示，觀光產業需朝向多元化資源整合，因此力麗觀光持續延伸旅宿體驗，邀請各具特色之旅宿品牌加入策略聯盟合作。此次「2022春夏線上旅展」增列「墾丁麗昕緹渡假會館」、「墾丁長灘休閒飯店」及「羅東木棉道美學商旅」等優質旅宿品牌，提供更具豐富性的旅宿選擇與體驗。

力麗觀光「2022春夏線上旅展」於開賣首三日中午12點，推出旅展限量福袋，最大獎項為力麗觀光聯合住宿券買一送一。另於線上旅展期間加入力麗觀光LINE官方帳號，即可獲贈100元現金抵用券，至力麗觀光旗下飯店住宿或餐飲消費滿1,000元即可折抵；LINE官方帳號粉絲還可參加抽獎活動，5月20日及27日將各抽出一位幸運兒，免費入住力麗觀光旗下飯店之雙人房房型（實際入住房型依各館現場提供）。