台東縣大武鄉大竹村加津林部落13日舉行自來水通水典禮。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣大武鄉大竹村加津林部落13日舉行自來水通水典禮。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣大武鄉大竹村加津林部落13日舉行自來水通水典禮。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣大武鄉大竹村加津林部落長期以來民生用水不足，居民生活不便，為改善缺水問題，台東縣府積極爭取經費並動工，在13日舉行通水典禮，受益的54戶居民都相當開心。台東縣長饒慶鈴表示，3年多來爭取投入約4.4億元進行自來水延管及簡易自來水設施改善等工程，台東自來水普及提升率躍升為全台第3。

「我們終於有自來水了！」大武鄉加津林部落居民歡呼，縣府13日舉行自來水通水典禮，部落共有54戶居民受益，如今通水後，供水將更穩定，也能保障飲用水安全與衛生，除了保障身體健康，更進一步提升生活品質。

居民指出，往年每逢夏日及冬季乾旱季節，部落既有的簡易自來水系統蓄水量便不敷使用，長期以來飽受民生用水不足之苦。台東縣府指出，下野部落地區地處偏遠且地勢高，曾爭取經濟部相關計畫，卻因不符中央規定，爭取經費受阻而未獲改善。

饒慶鈴表示，台東除了是全台唯一補助2／3路修費的縣市，經縣府團隊努力，目前自來水普及提升率躍升為全台第3。縣府2020年向經濟部水利署爭取「無自來水地區供水改善計畫」經費補助，於加津林部落內設置抽水站及淨水廠，藉此改善既有簡易自來水系統，並於工程竣工後接手管理此系統，提供居民穩定、安全的水源。

饒慶鈴強調，希望有更多民眾或企業東漂來台東定居或創業，基本的民生設施一定要先完備，3年多來縣府爭取投入共4.4億元經費改善民眾用水品質，包括46件自來水延管工程，預計至2023年底完成鋪設47.6公里延管，以及簡易自來水改善工程，並進行用戶設備外線補助，共4533戶居民受益。