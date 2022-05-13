王樂妍和張雁名在海中拉扯，拍完戲非常疲憊。（台視提供）

台視大戲《美麗人生 女人當家》劇中王樂妍瞬間痛失丈夫與兒子，被婆婆趕出家門，悽慘的遭遇太催淚，讓網友也哭成一片。

今晚王樂妍走回兩人相識的蚵田，邊望著海邊思念亡夫。陳謙文劇中在過世前把對太太的愛「交棒」給張雁名，自起張雁名便擔任「守護者」的角色，看到王樂妍步入海中，誤以為是要投海，因此奮不顧身相救，兩人在海中拉扯。

王樂妍透露，拍攝這場戲時，剛好才拍完和蚵田場景的戲份，過程卻因不慎摔了一跤跌在蚵殼上，膝蓋當場皮開肉綻鮮血直流，經過簡單包紮，隔天繼續到旗津海邊拍攝這場入海戲，十分敬業。她表示：「前一天我的腳被蚵殼劃破一個大洞，所以一直貼著人工皮，但是海面太淺，又需要表現出海水很深的樣子，所以都用跪著的，我就一直在跪傷口上，所以真的非常痛」即使腳上有傷，王樂妍依舊忍著疼痛泡在海中，敬業精神令人佩服。

王樂妍和張雁名在旗津的海邊拍攝這場戲，不僅要要面對日曬，加上海邊風大，王樂妍很體貼，擔心化妝師頻補妝太辛苦，會先看好風向，逆風在沙灘上橫著走，模樣逗趣，為的是要讓海風的影響降到最小，她說：「導演怕我的頭髮太亂，拍攝前也會先看風向再設定機位。」

由於拍攝後段剛好遇到漲潮，海面起伏大，王樂妍和張雁名不僅要用盡全身力量對抗潮水，還要在海中對戲、拉扯，結束拍攝時兩人一臉疲憊，拖著沉重的身軀上岸，泡海水泡了一整個下午，王樂妍苦笑表示：「因為海水很鹹，我跟雁名的眼睛都紅了，痛到快睜不開，拍最後我的假睫毛都掉了」張雁名接下來將接棒老闆陳謙文，待在王樂妍身邊，他說：「德勝知道樂仙對神明發過誓，不可能改嫁，因此寧願一輩子守護她，這對德盛來說是很重大的決定」接下來兩人的故事發展，另人期待。

台視60週年台慶大戲《美麗人生 女人當家》每周一至周五晚間八點首播。