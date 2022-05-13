立法院Omicron疫情持續擴大，國民黨立委費鴻泰今在臉書表示，因為體溫偏高不退，所以進行了快篩呈現陽性，目前正在急診排隊，準備進一步PCR是否新冠肺炎確診。

費鴻泰說，已做好相關準備，將依規定進行居家隔離，降低傳染、減少影響周遭親友的生活作息，也提醒大家做好相關的防疫，確診也務必依循指揮中心指引、莫慌張。

目前立法院已有國民黨立委廖國棟、民進黨立委蔡適應與林靜儀、民眾黨立委蔡壁如與國民黨立委蔣萬安5位立法委員確診。