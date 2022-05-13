疫情擴大立委快篩陽＋1 費鴻泰進一步PCR確認中 17:212022/05/13 中時 周志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情擴大立委快篩陽+1 費鴻泰進一步PCR確認中（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院Omicron疫情持續擴大，國民黨立委費鴻泰今在臉書表示，因為體溫偏高不退，所以進行了快篩呈現陽性，目前正在急診排隊，準備進一步PCR是否新冠肺炎確診。 費鴻泰說，已做好相關準備，將依規定進行居家隔離，降低傳染、減少影響周遭親友的生活作息，也提醒大家做好相關的防疫，確診也務必依循指揮中心指引、莫慌張。 目前立法院已有國民黨立委廖國棟、民進黨立委蔡適應與林靜儀、民眾黨立委蔡壁如與國民黨立委蔣萬安5位立法委員確診。 孵蛋破局 台南小巨蛋預定地淪荒地 權力使人腐化 新冠肺炎條例該廢了 #新冠肺炎 #台灣 #費鴻泰 #國民黨立委 #立法院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中職》林恩宇PCR陰性 安全起見仍進行自主健康管理 14:552022/05/12 體育 央行擬緊縮30年期房貸 房仲：恐讓市場更M型化 16:182022/05/13 財經 《國際社會》Omicron攻陷平壤 朝鮮緊急封城 12:082022/05/12 財經 中職》兄弟更新呂彥青確診 林恩宇陰性仍進行隔離 18:282022/05/12 體育 立院初審通過 同性配偶可共同收養子女 13:182022/05/12 政治 遼寧艦太平洋演訓 連8天艦載機起降 13:082022/05/12 國際 《美麗人生》再添確診者 男星快篩陽性曝身體狀況 14:462022/05/13 娛樂 北韓昨才鎖國今日大爆發！1.8萬人疑確診、已6人死亡 04:102022/05/13 國際大事 《金融》楊金龍：考慮實施「地方性的選擇性信用管制」 10:282022/05/12 財經 派他選北市？游盈隆曝「重量級人物不經意透露」：小英鐵了心 14:122022/05/13 政治 打第3劑增防護力？防疫學會：打滿前2劑、改善給藥較重要 12:112022/05/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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